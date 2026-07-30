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Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой

Компания Wildberries перестроила логистические маршруты после ночной атаки беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Пензенской области. Как сообщили в Telegram-канале объединённой компании Wildberries и Russ (РВБ), приём товаров от поставщиков и отгрузка заказов покупателям временно перенаправлены на другие объекты сети.

Источник: Life.ru

«В связи с объявленной воздушной тревогой в Пензенской области на логистическом объекте компании в Пензе проведена эвакуация. Из-за атаки на складе компании в Пензе возникло возгорание. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — сказано в заявлении.

В результате попадания БПЛА на территории объекта возникло возгорание. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что атака совершена украинским беспилотником. По предварительным данным, пострадал один человек, около двухсот работников были выведены из здания. В настоящее время пожарные расчёты продолжают тушение пожара на складской территории.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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