Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой

В результате попадания БПЛА на территории объекта возникло возгорание. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что атака совершена украинским беспилотником. По предварительным данным, пострадал один человек, около двухсот работников были выведены из здания. В настоящее время пожарные расчёты продолжают тушение пожара на складской территории.