Школьница из Приморья чуть не погибла от средства для чистки плит

Девочке своевременно было назначено первичное лечение, но родители не выполнили указание врача пройти контрольное обследование через две недели. На очередной приём пациентку привели спустя месяц, к тому времени у девочки сформировалось рубцовое пищевода после химического ожога. Школьница не могла глотать не только пищу, но и воду, похудев на 15 килограмм. Её госпитализировали в Детскую краевую клиническую больницу № 1.
Медикам пришлось устанавливать ей гастростому — трубку для ввода в желудок питания через отверстие в животе. Обстоятельства получения школьницей такой травмы медики не уточняют, однако профильное министерство, комментируя инцидент, заявляет о недопустимости хранения бытовой химии в ёмкостях из-под напитков. Вероятно, девочка, обнаружив бутылку из-под газировки, отхлебнула средство, не зная, что содержимое бутылки не соответствует этикетке.
Хирург ДККБ № 1 Марина Юркина предупреждает, что при запоздалом обращении за медицинской помощью при повреждении глотки и пищевода щёлочью лечение может продолжаться годами, при формировании грубых рубцов некоторым детям требуется сложная реконструктивная операция, есть риск инвалидности.
За последние пять лет в ДККБ № 1 спасли более десяти детей, пострадавших при случайном употреблении бытовой химии. Особую опасность представляет жидкость для розжига: она бесцветна и прозрачна, как питьевая вода, и бутылки жидкого розжига по дизайну часто похожи на бутылки прохладительных напитков с яркими этикетками и крышкой-соской. По неосторожности сделать глоток из такой бутылки запросто может не только ребёнок, но и рассеянный взрослый. Из-за содержания в жидкости для розжига эфирных масел можно получить не только ожог пищевода, но и поражение лёгких.