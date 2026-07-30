Школьница из Приморья чуть не погибла от средства для чистки плит

За последние пять лет в ДККБ № 1 спасли более десяти детей, пострадавших при случайном употреблении бытовой химии. Особую опасность представляет жидкость для розжига: она бесцветна и прозрачна, как питьевая вода, и бутылки жидкого розжига по дизайну часто похожи на бутылки прохладительных напитков с яркими этикетками и крышкой-соской. По неосторожности сделать глоток из такой бутылки запросто может не только ребёнок, но и рассеянный взрослый. Из-за содержания в жидкости для розжига эфирных масел можно получить не только ожог пищевода, но и поражение лёгких.