В России произошло рекордное за 5 лет число природных катаклизмов

По информации «Ведомостей», всего за первые 6 месяцев 2026 года в России от ЧС пострадали 845 233 человека — в 6 раз больше, чем в прошлом году. Погибли 156 человек, что в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии 2025-го. В подсчет вошли все виды чрезвычайных ситуаций: в том числе и возникших от ударов ВСУ.