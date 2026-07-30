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В России произошло рекордное за 5 лет число природных катаклизмов

За первые полгода 2026 года в России произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние пять лет, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС.

За первые полгода 2026 года в России произошло максимальное количество природных катаклизмов за последние пять лет, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в первом полугодии 2022 года было зарегистрировано 24 природные чрезвычайные ситуации, в 2023 году — 53, в 2024 году — 51, в 2025 году — 34, в 2026 году — 56. Самые частые катаклизмы — лесные пожары, паводки и экстремальная погода.

Как добавили в МЧС, для предупреждения ЧС непрерывно работает система мониторинга и прогнозирования. Сотрудники ведомства регулярно проходят учения по подготовке к периодам паводков и лесных пожаров.

По информации «Ведомостей», всего за первые 6 месяцев 2026 года в России от ЧС пострадали 845 233 человека — в 6 раз больше, чем в прошлом году. Погибли 156 человек, что в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии 2025-го. В подсчет вошли все виды чрезвычайных ситуаций: в том числе и возникших от ударов ВСУ.

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