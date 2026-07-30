В Приморье ребёнок попал в больницу из-за средства для чистки плит

Семья пострадавшей проживает в Лесозаводске. В ведомстве уточнили, что сначала ребёнок получил первичное лечение. После этого ей рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели. Вместе с тем семья обратилась к врачам более чем через месяц.