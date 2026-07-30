В Приморье ребёнок попал в больницу из-за средства для чистки плит

Девочка в Приморском крае случайно выпила средство для чистки плит и попала в больницу, у ребенка выявили тяжёлое рубцовое сужение пищевода, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Семья пострадавшей проживает в Лесозаводске. В ведомстве уточнили, что сначала ребёнок получил первичное лечение. После этого ей рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели. Вместе с тем семья обратилась к врачам более чем через месяц.
«К этому времени у ребёнка сформировалось тяжёлое рубцовое сужение пищевода: девочка уже не могла самостоятельно есть и пить, потеряла 15 кг массы тела, а для питания врачам пришлось установить гастростому», — отметил минздрав в своём канале на платформе «Макс».
Врач-хирург Марина Юркина, слова которой приводит ведомство, обратила внимание, что при повреждении тканей пищевода из-за контакта с щёлочью следует начинать лечение как можно скорее, чтобы избежать тяжелых последствий.
В министерстве добавили, что за последние пять лет в краевую детскую клиническую больницу № 1 поступило более чем 10 пациентов, получивших ожоги пищевода. В основном это были дети младшего возраста.
Напомним, 1 июля сообщалось, что в Московской области врачи спасли мужчину, который случайно проглотил металлическую крышку от бутылки с газировкой. Этот предмет застрял у него в пищеводе. Инородное тело извлекли, используя специальные эндоскопические щипцы.