27-летняя россиянка таинственно исчезла в сербском Белграде

Ранее в Паттайе пропали 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман. Они около четырёх часов утра уехали из дома на мотобайке с номером 6379. Последний GPS-сигнал поступил из точки в 200 метрах от их дома, а в 4:26 связь прервалась. Перед исчезновением Диана отправила родственнице сообщение с пометкой URGENT! и рассказала о возможной слежке. Её телефон также обнаружил неизвестный Bluetooth-трекер.