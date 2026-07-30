Суд в Иркутске добавил 14 суток ареста водителю, сбившему двух школьников

Ранее мировой судья Октябрьского района уже дал ему 15 суток за отказ от медосвидетельствования в январе — тогда его остановили с признаками опьянения. После его арестовали 11 июля, теперь к этому сроку добавились еще 14 суток. Автомобиль изъят и находится на спецстоянке.