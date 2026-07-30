Суд в Иркутске добавил 14 суток ареста водителю, сбившему двух школьников

В Иркутске суд добавил срок водителю, который в середине июля сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся. Ленинский районный суд назначил ему 14 суток административного ареста за оставление места ДТП. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
Напомним, мужчина на иномарке наехал на детей на нерегулируемом переходе в Ленинском округе и уехал. Пострадавших доставили в больницу. Полицейские искали беглеца двое суток и нашли во дворе дома в Октябрьском районе. Все это время 51-летний иностранец прятался в лесу, а машину оставил в автосервисе.
Ранее мировой судья Октябрьского района уже дал ему 15 суток за отказ от медосвидетельствования в январе — тогда его остановили с признаками опьянения. После его арестовали 11 июля, теперь к этому сроку добавились еще 14 суток. Автомобиль изъят и находится на спецстоянке.