В США выигравшего $167,3 млн в лотерею мужчину арестовали в 4-й раз

А ранее уроженец Чикаго сорвал 1,3 млн долларов в лотерее Иллинойса, причём этот выигрыш стал для него уже вторым крупным попаданием в той же игре за 15 лет — редкий повтор, который сам участник называет почти нереальным совпадением. Билет он взял без особых раздумий на заправке в Освего, просто по дороге. По его словам, изначально это было скорее импульсивное решение, чем осознанная попытка «поймать удачу».