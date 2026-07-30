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Задымление от горящего склада Wildberries может двигаться к Пензе

Дым от пожара на складе Wildberries в Пензенской области, возникший после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), может достичь Пензы. Об этом сообщил мэр города Олег Денисов.

Источник: Life.ru

Жителей города предупредили о возможном ухудшении качества воздуха и призвали соблюдать меры предосторожности. Мэр рекомендовал при появлении резкого запаха закрыть окна, сократить время пребывания на улице и отказаться от длительных прогулок с детьми и домашними животными. Градоначальник также напомнил о необходимости обращаться за медицинской помощью через службу 112 при ухудшении самочувствия.

Напомним, 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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