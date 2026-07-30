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Проводы невесты обернулись для казахстанца арестом на пять суток

В Астане после завершения мероприятия «Қыз ұзату» 22-летний мужчина арестован сроком на пять суток, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Такое решение принял суд после выявления факта нарушения тишины и общественного порядка возле одного из ресторанов столицы, передает пресс-служба ДП города Астаны. А все дело в том, что мужчина запустил пиротехнические изделия, нарушив покой жителей близлежащих жилых комплексов.

Также трое участников мероприятия, сопровождавших завершение торжества шумными действиями, нарушили тишину и покой граждан. Они привлечены к ответственности за нарушение тишины.

«Праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением общественного порядка. Нарушение тишины, а также действия, выражающие явное неуважение к окружающим, влекут административную ответственность, предусмотренную законодательством», — напомнили в Департаменте полиции города Астаны.

Также в Астане одни и те же квартиры застройщик продавал разным покупателям.