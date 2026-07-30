Проводы невесты обернулись для казахстанца арестом на пять суток

Такое решение принял суд после выявления факта нарушения тишины и общественного порядка возле одного из ресторанов столицы, передает пресс-служба ДП города Астаны. А все дело в том, что мужчина запустил пиротехнические изделия, нарушив покой жителей близлежащих жилых комплексов.