Житель Камчатки отсудил около 700 тыс. рублей за ДТП с лошадьми

«В результате аварии водитель оказался в больнице — мужчина получил телесные повреждения, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью, трое из четырех животных погибли, автомобиль восстановления не подлежал. Владелец транспортного средства обратился с иском в Петропавловск-Камчатский городской суд с требованием взыскать с владельца вольера, где содержались лошади, 662 тысячи рублей — рыночную стоимость автомобиля, а также расходы на оценку, оплату услуг представителя и по уплате государственной пошлины. Петропавловск-Камчатский городской суд требования истца удовлетворил и взыскал с владельца вольера указанную сумму», — говорится в сообщении.