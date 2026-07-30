В Таиланде заявили о прогрессе в расследовании исчезновения двух россиян

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Туристическая полиция Таиланда достигла значительного прогресса в расследовании дела об исчезновении двух россиян в Паттайе. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.
«Заместитель командующего туристической полиции Таиланда Пхонгсаям Микхантхонг провел совещание по ускорению расследования исчезновения двух российских граждан, 22-летней Дианы Назимовой и 17-летнего Романа Назимова, которые пропали 26 июля 2026 года около 04:00 [00:00 мск], выехав из своего дома на мотоцикле. 29 июля следователи обнаружили мотоцикл в разобранном виде, он был закопан в землю в зоне ответственности полицейского участка по району Хуай-Яй. Это дело привлекло значительное внимание общественности. Туристическая полиция находится в тесном контакте с представителями посольства России в Таиланде, прилагая усилия, чтобы как можно скорее найти пропавших без вести, чтобы предотвратить негативное влияние на имидж Таиланда и доверие общественности к безопасности туристов. В расследовании достигнут значительный прогресс», — указали в таиландском ведомстве.
Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин в свою очередь подтвердил ТАСС, что «российские дипломаты взаимодействуют с матерью пропавших граждан и местными властями». «К нам пока не поступало какой-либо новой информации относительно исчезновения российских граждан. В посольство обратилась их мать, с которой мы находимся в контакте», — сказал Ильин.
По данным таиландских СМИ, полиция установила подозреваемого, это Тхана Кыттхонг, известный также как Понг, в июне он был освобожден из тюрьмы. Неподалеку от его дома на территории старого кладбища Тхунг-Луанг 29 июля был обнаружен разобранный и закопанный в грунт мотоцикл, на котором передвигались двое граждан России. Здесь же свидетели видели, как четыре человека вели земляные работы и скрылись к моменту приезда полиции. Детали транспортного средства были закопаны в двух ямах на расстоянии около 100 м друг от друга. Криминалисты изъяли обнаруженные предметы для проведения ДНК-дактилоскопической экспертизы. Следователи устанавливают местонахождение сбежавших злоумышленников и выясняют обстоятельства исчезновения россиян. Полиция также в среду вызывала водолазов для осмотра пруда рядом с местом обнаружения транспортного средства.
Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в полицейском участке курортного города, в полицию поступило заявление о пропаже двух россиян. Как заявила мать молодых людей, они ранним утром 26 июля уехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь.