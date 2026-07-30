В Таиланде заявили о прогрессе в расследовании исчезновения двух россиян

По данным таиландских СМИ, полиция установила подозреваемого, это Тхана Кыттхонг, известный также как Понг, в июне он был освобожден из тюрьмы. Неподалеку от его дома на территории старого кладбища Тхунг-Луанг 29 июля был обнаружен разобранный и закопанный в грунт мотоцикл, на котором передвигались двое граждан России. Здесь же свидетели видели, как четыре человека вели земляные работы и скрылись к моменту приезда полиции. Детали транспортного средства были закопаны в двух ямах на расстоянии около 100 м друг от друга. Криминалисты изъяли обнаруженные предметы для проведения ДНК-дактилоскопической экспертизы. Следователи устанавливают местонахождение сбежавших злоумышленников и выясняют обстоятельства исчезновения россиян. Полиция также в среду вызывала водолазов для осмотра пруда рядом с местом обнаружения транспортного средства.