В Саянске ночью из-за замыкания загорелся дом семьи с детьми

В Саянске произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Двухэтажный частный дом загорелся ночью 29 июля в микрорайоне Центральный. Хозяин дома проснулся от треска, разбудил жену и детей. Вместе они эвакуировались, после чего вызвали пожарных.
На место выехали 11 пожарных и 4 единицы техники. Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.
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