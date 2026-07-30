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В Саянске ночью из-за замыкания загорелся дом семьи с детьми

Семья успела эвакуироваться.

Источник: МЧС РФ

В Саянске произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Двухэтажный частный дом загорелся ночью 29 июля в микрорайоне Центральный. Хозяин дома проснулся от треска, разбудил жену и детей. Вместе они эвакуировались, после чего вызвали пожарных.

На место выехали 11 пожарных и 4 единицы техники. Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

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