Кличко сообщил о пожарах в Киеве

«В Святошинском районе… произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар на территории нежилой застройки в Оболони», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в городе.
«В Святошинском районе… произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар на территории нежилой застройки в Оболони», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.