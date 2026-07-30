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Кличко сообщил о пожарах в Киеве

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в городе.

Источник: AP 2024

«В Святошинском районе… произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар на территории нежилой застройки в Оболони», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг украинские СМИ сообщали о взрывах в городе.