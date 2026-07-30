На станции Козулька поезд насмерть сбил нетрезвого пенсионера

В ведомстве напомнили о том, что правила поведения на железной дороге необходимо строго соблюдать, иначе можно поплатиться жизнью. Переходить пути разрешается только в специально отведенных местах и исключительно на разрешающий сигнал светофора. Прежде чем ступить на рельсы, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Особое внимание следователи обратили на отвлекающие факторы: громкая музыка в наушниках и экран смартфона мешают вовремя заметить опасность и часто становятся причиной трагедий.