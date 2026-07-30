Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28

Число жертв землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в префектуре Кумамото на юго-западе Японии, достигло 28 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства страны Минору Кихара.
По его словам, в статистику включены как погибшие непосредственно во время стихийного бедствия, так и люди, чья смерть могла быть косвенно связана с его последствиями.
К таким случаям относятся, в частности, ухудшение состояния здоровья или обострение хронических заболеваний у людей, вынужденных ночевать в автомобилях без необходимой медицинской помощи, а также случаи так называемого «синдрома экономкласса».
Во вторник в районе, подчинённом префектуре Кумамото на острове Кюсю, расположенном на юго-западе Японии, произошло землетрясение с магнитудой 7,1. Эпицентр находился на относительно небольшой глубине — 16 километров.