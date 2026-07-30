Около 95,2 тыс. домов в Японии остаются без водоснабжения после землетрясения

Согласно документу, перебои с водоснабжением сохраняются в 11 муниципалитетах префектуры. Число домохозяйств, столкнувшихся с отключением воды, в первые дни после землетрясения достигало примерно 108,1 тыс. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Яцусиро — около 25,3 тыс. домохозяйств, Уки — около 18 тыс., Хитоеcи — около 15 тыс., Уто — около 12,2 тыс. и Камиамакуса — около 7,7 тыс. В городе Кумамото, где проживает крупнейшее число жителей региона, без воды остаются около 8,7 тыс. домохозяйств.