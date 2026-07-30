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В Полтавской области повреждены терминал «Новой почты» и склады

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Терминал «Новой почты» и складские помещения получили повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Дьяковнич.

Источник: Reuters

По его словам, объекты расположены в Полтавском районе.

Ночью в регионе действовал режим воздушной тревоги. Сообщалось о взрыве в Полтаве.

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