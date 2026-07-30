В Алуште потушили пожар в офисном здании

«06:00 мск — полная ликвидация», — говорится в сообщении.
В среду в Алуште загорелась кровля офисного здания на площади 400 кв. м, позже площадь пожара увеличилась до 1 500 кв. м. Спасен один человек.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше