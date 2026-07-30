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В Алуште потушили пожар в офисном здании

Площадь возгорания составила 1 500 кв. м.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Пожар в офисном здании в Алуште полностью потушен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«06:00 мск — полная ликвидация», — говорится в сообщении.

В среду в Алуште загорелась кровля офисного здания на площади 400 кв. м, позже площадь пожара увеличилась до 1 500 кв. м. Спасен один человек.

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