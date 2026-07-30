Землетрясение в Кумамото унесло жизни 28 человек

Число жертв землетрясения магнитудой 7,1 на юго-западе Японии в префектуре Кумамото достигло 28 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара. В это число включены как погибшие непосредственно при толчках, так и те, чья смерть связана с последствиями стихии, включая обострение хронических заболеваний в условиях отсутствия медпомощи. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.