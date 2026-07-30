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В Башкирии мужчина украл деньги у бойцов СВО

Нефтекамский городской суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, он признан виновным в мошенничестве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С июля 2022 года по август 2023 года мужчина, являясь председателем общественной организации, обманом убедил своих знакомых заключить контракты на территории других субъектов страны на прохождение военной службы в зоне СВО. Он сообщил будущим военнослужащим, что единовременное вознаграждение там будет выше, чем по месту жительства, а также обещал взять на себя все расходы, связанные с проживанием и питанием до отправления.

Мужчина забрал их банковские карты и снимал часть денег, перечисленных администрациями муниципальных образований. В результате обвиняемый похитил у четверых мужчин более 650 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и удовлетворил исковые заявления потерпевших в полном объеме. Прокуратура обжалует приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.