В Башкирии мужчина украл деньги у бойцов СВО

С июля 2022 года по август 2023 года мужчина, являясь председателем общественной организации, обманом убедил своих знакомых заключить контракты на территории других субъектов страны на прохождение военной службы в зоне СВО. Он сообщил будущим военнослужащим, что единовременное вознаграждение там будет выше, чем по месту жительства, а также обещал взять на себя все расходы, связанные с проживанием и питанием до отправления.