В Башкирии мужчина украл деньги у бойцов СВО

С июля 2022 года по август 2023 года мужчина, являясь председателем общественной организации, обманом убедил своих знакомых заключить контракты на территории других субъектов страны на прохождение военной службы в зоне СВО. Он сообщил будущим военнослужащим, что единовременное вознаграждение там будет выше, чем по месту жительства, а также обещал взять на себя все расходы, связанные с проживанием и питанием до отправления.
Мужчина забрал их банковские карты и снимал часть денег, перечисленных администрациями муниципальных образований. В результате обвиняемый похитил у четверых мужчин более 650 тысяч рублей.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и удовлетворил исковые заявления потерпевших в полном объеме. Прокуратура обжалует приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.