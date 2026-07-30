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Слюсарь: 40 БПЛА ВСУ уничтожено над Ростовской областью

В Ростовской области ПВО уничтожили более 40 дронов: есть точечные разрушения, пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об итогах отражения ночной атаки беспилотников ВСУ на регион 30 июля 2026 года. В небе над регионом уничтожено более четырех десятков украинских БПЛА.

Атаке подверглись город Таганрог и восемь районов области: Кашарский, Миллеровский, Красносулинский, Шолоховский, Чертковский, Азовский, Аксайский и Тарасовский.

В Неклиновском районе зафиксированы повреждения частной инфраструктуры. В селе Русская Слободка ударом обломков выбиты два окна в жилом доме, в селе Марьевка повреждены кровля и остекление.

По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.

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