В Канске подросток срывал уроки ложными сообщениями об опасных предметах в школе

Оперативники установили, что юный фигурант дела дважды в январе и один раз в марте отправлял через чат-боты мессенджеров тревожные письма своему классному руководителю, завучу и директору школы. Он уже признался в этом, как и в том, что мотивом его поступков было нежелание посещать занятия, а целью — полный срыв учебного процесса. Кроме того, летом он направил похожее сообщение, но уже от чужого имени, на официальный сайт юридической фирмы в Свердловской области.