Halk TV: в Анкаре задержали оппозиционного мэра муниципалитета Этимесгут

Самой крупной стала антикоррупционная операция в Стамбуле в марте 2025 года. Тогда был задержан, а затем арестован бывший мэр Экрем Имамоглу. Ему предъявили обвинения в создании преступной организации, взяточничестве, отмывании доходов, полученных преступным путем, и мошенничестве. В общей сложности Имамоглу грозит до 2 352 лет лишения свободы. Суд на ним продолжается.