Известный бодибилдер расстрелял семью и заявил о «воле Господа»

В мексиканском штате Пуэбла известный бодибилдер Анхель Родригес Мора расстрелял своих родителей и тяжело ранил младшего брата, сообщает Need To Know.
Трагедия произошла рано утром 26 июля в городе Сан-Педро-Чолула. 30-летний Мора открыл огонь по родственникам из пистолета. Его 70-летний отец и 54-летняя мать погибли на месте, 13-летний брат в тяжелом состоянии госпитализирован. После стрельбы бодибилдер сам вызвал скорую и полицию.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб заявили, что Мора вел себя неадекватно. Он произнес: «Входите в мой дом. Входите и узрите, как Господь призвал меня, чтобы я исполнил Его волю. Вознеситесь в мой рай». Атлета арестовали. Следователи также проверяют заявления об эпизодах домашнего насилия, виновником которых был мужчина.