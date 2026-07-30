Известный бодибилдер расстрелял семью и заявил о «воле Господа»

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб заявили, что Мора вел себя неадекватно. Он произнес: «Входите в мой дом. Входите и узрите, как Господь призвал меня, чтобы я исполнил Его волю. Вознеситесь в мой рай». Атлета арестовали. Следователи также проверяют заявления об эпизодах домашнего насилия, виновником которых был мужчина.