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Переживший покушение в Туле создатель БПЛА «Овод» оказался в базе «Миротворца»*

Украинский сайт «Миротворец»* включил в свою базу разработчика российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого напали в Туле.

Сайт обвиняет бизнесмена в поддержке России, нарушении государственной границы Украины и действиях против суверенитета страны. Компания — производитель БПЛА «Овод» подтвердила, что Черезов разработал серию российских FPV-дронов.

«Изменниками родины», — так авторы ресурса называют журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, сведения о которых публикуют в базе.

Напомним, 29 июля неизвестный напал на главу компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» Андрея Черезова. Злоумышленник подкараулил предпринимателя ночью на лестничной площадке четвёртого этажа дома на улице Михеева в Туле. Он трижды выстрелил в бизнесмена и скрылся. Шум услышала жена пострадавшего. Она нашла раненого мужа и вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали Черезова. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, нападавшего объявили в розыск.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.

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