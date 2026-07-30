Силы ПВО за ночь сбили 258 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 258 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Пензенская, Ростовская и Тамбовская области.
Кроме того, дроны были ликвидированы над Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА Новости.
Днем ранее в Пензенской области беспилотники также атаковали склад Wildberries. В результате пострадал один человек, около 200 сотрудников эвакуированы.
Помимо этого, 29 июля в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных дронов украинской армии погиб один мирный житель и еще 14 человек пострадали.