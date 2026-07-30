В Бобруйске пьяный водитель автобуса перевозил пассажиров. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Сотрудниками ГАИ был остановлен автобус МАЗ с пассажирами. В момент проверки документов физическое состояние 41-летнего водителя вызвало подозрение у инспекторов.
«Медицинское освидетельствование подтвердило наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,15 промилле», — сказано в сообщении.
Мужчину оштрафовали на 200 базовых величин, или 9000 рублей (в июле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей). Также его лишат прав управления транспортными средствами на пять лет.
Тем временем под Минском годовалый ребенок получил удар током, прикоснувшись к зеркалу.
Ранее белоруска позвонила в милицию, когда открыла баню, куда не заходила семь лет.
Кроме того, минчанка получила счет 185 рублей за парковку, где не стоял ее автомобиль.