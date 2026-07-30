Прокуратура Пензенской области взяла на контроль защиту прав граждан после атаки

«Сегодня в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавший. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших», — уточняется в сообщении.
Напомним, 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.
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