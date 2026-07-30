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Прокуратура Пензенской области взяла на контроль защиту прав граждан после атаки

Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области взяли под контроль вопросы соблюдения прав местных жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Инцидент привёл к возникновению пожара и причинению вреда здоровью одного человека. Как информирует пресс-служба ведомства, прокуратура следит за тем, чтобы все права граждан были соблюдены в полном объёме.

Источник: Life.ru

«Сегодня в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, есть пострадавший. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших», — уточняется в сообщении.

Напомним, 30 июля украинские беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. На территории объекта возник пожар. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и правоохранители. Спасатели работают на месте возгорания, где сохраняется открытое горение. В настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Из самого склада эвакуировали около 200 сотрудников.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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