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Сегодня ночью ВСУ запустили 258 БПЛА на Россию: какие регионы были под атакой

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа.

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбиты над территориями 11 регионов: Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области, которая также вошла в число регионов, подвергшихся ночной атаке, губернатор Олег Мельниченко сообщил об ударе по логистическому центру. По его данным, атака была совершена с применением дронов, есть один пострадавший, из опасной зоны эвакуированы около 200 работников склада.

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