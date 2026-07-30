Сегодня ночью ВСУ запустили 258 БПЛА на Россию: какие регионы были под атакой

В Пензенской области, которая также вошла в число регионов, подвергшихся ночной атаке, губернатор Олег Мельниченко сообщил об ударе по логистическому центру. По его данным, атака была совершена с применением дронов, есть один пострадавший, из опасной зоны эвакуированы около 200 работников склада.