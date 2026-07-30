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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 258 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 258 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 258 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Пензенской области БПЛА ударили по складу Wildberries. В здании произошел пожар, пострадал один человек. В Ростовской области сбили более 40 дронов в Таганроге и восьми районах. В местном селе Русская-Слободка при падении обломков БПЛА поврежден дом. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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