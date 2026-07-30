Силы ПВО за ночь сбили над Россией 258 БПЛА

В Пензенской области БПЛА ударили по складу Wildberries. В здании произошел пожар, пострадал один человек. В Ростовской области сбили более 40 дронов в Таганроге и восьми районах. В местном селе Русская-Слободка при падении обломков БПЛА поврежден дом. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.