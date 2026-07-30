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Минобороны сообщило об уничтожении 258 беспилотников за ночь

Российские системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 258 украинских беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

По данным Минобороны России, за минувшую ночь российские ПВО нейтрализовали 258 украинских беспилотников, которые были обнаружены как в воздушном пространстве субъектов РФ, так и над акваториями Черного и Азовского морей.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», — указано в заявлении.

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