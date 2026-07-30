Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система ПВО за ночь сбила 258 БПЛА над регионами РФ, Черным и Азовским морям

В Министерстве обороны РФ привели данные о работе ПВО минувшей ночью.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Тамбовской областей, а также Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, российские средства ПВО за минувший день уничтожили 150 украинских беспилотников. Перехват и уничтожение дронов самолетного типа произошли с 08:00 до 20:00 мск. Поражения были зафиксированы над регионами России и Черным морем.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше