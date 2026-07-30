Система ПВО за ночь сбила 258 БПЛА над регионами РФ, Черным и Азовским морям

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Тамбовской областей, а также Краснодарского края, республик Крым и Адыгея, над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, российские средства ПВО за минувший день уничтожили 150 украинских беспилотников. Перехват и уничтожение дронов самолетного типа произошли с 08:00 до 20:00 мск. Поражения были зафиксированы над регионами России и Черным морем.