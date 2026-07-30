Мать заплатит штраф за падение четырехлетнего сына из окна в Иркутске

— Трагедия произошла в сентябре 2025 года на улице Освобождения. Мать оставила четырехлетнего мальчика без присмотра у открытого окна, на котором не было ни ограждений, ни запирающих устройств. Во время игры ребенок выпал с третьего этажа. Мальчик получил тяжелые травмы, но сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.