Мать заплатит штраф за падение четырехлетнего сына из окна в Иркутске

Мировой судья Куйбышевского района Иркутска вынес приговор 41-летней женщине, чей маленький сын выпал из окна. Ее признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.
— Трагедия произошла в сентябре 2025 года на улице Освобождения. Мать оставила четырехлетнего мальчика без присмотра у открытого окна, на котором не было ни ограждений, ни запирающих устройств. Во время игры ребенок выпал с третьего этажа. Мальчик получил тяжелые травмы, но сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В суде женщина полностью признала вину. Ей назначили штраф в размере десяти тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, есть время на его обжалование.