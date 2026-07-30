Расчёты ПВО в ночь 30 июля сбили 258 украинских дронов над регионами России

Утром в четверг, 30 июля, украинские БПЛА нанесли удар по складу Wildberries в Пензенской области, пострадал один человек. На территории объекта возник пожар, в настоящее время принимаются меры по его ликвидации. Кроме того, украинская атака повредила многоквартирный дом в центре Горловки. Силы ПВО минувшей ночью уничтожили более 40 беспилотников в Ростовской области. В селе Русская Слободка Неклиновского района обломки беспилотника повредили два окна жилого дома. В Марьевке накануне также зафиксировали повреждения крыши и остекления дома. В обоих сёлах никто не пострадал.