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Хабаровчанин организовал в квартире наркотическую ферму

Запрещённые растения он выращивал в цветочных горшках.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские задержали 40-летнего горожанина, который организовал в своей квартире «ферму» по выращиванию конопли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Информация о культивировании незаконных растений в квартире на улице Малиновского поступила в полицию от очевидцев. Выяснилось, что там находятся два больших оборудованных термобокса, в которых в тепличных условиях в цветочных горшках растет конопля. Оборудование и растения изъяли. Также в квартире обнаружены и изъяты 187 граммов конопли в процессе сушки и 510 высушенной.

— Возбуждено уголовное дело о незаконных хранении и переработке наркотиков (ч.2 ст. 228 УК РФ). Также составлены материалы о незаконном культивировании наркотических растений и потреблении наркотиков, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Хабаровском крае сожгли 524 кг дикой конопли.