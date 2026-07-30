Хабаровчанин организовал в квартире наркотическую ферму

Информация о культивировании незаконных растений в квартире на улице Малиновского поступила в полицию от очевидцев. Выяснилось, что там находятся два больших оборудованных термобокса, в которых в тепличных условиях в цветочных горшках растет конопля. Оборудование и растения изъяли. Также в квартире обнаружены и изъяты 187 граммов конопли в процессе сушки и 510 высушенной.