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Россиянка пропала в Белграде после сообщения о ночном клубе

В Белграде ищут 27-летнюю россиянку Людмилу.

В Белграде разыскивают 27-летнюю гражданку России Людмилу, которая перестала выходить на связь после того, как сообщила подруге о планах посетить ночной клуб, сообщает Telegram-канал SHOT. Вечером 25 июля девушка назвала место в муниципалитете Палилула, а около 23:00 по московскому времени в последний раз отправила сообщение близким. С тех пор связь с ней прервана.

Подруга пропавшей Дарья рассказала, что не знает, успела ли Людмила добраться до заведения. В тот же вечер девушка перестала отвечать на звонки.

Поиски продолжаются около пяти дней. Для подачи заявления в сербскую полицию необходимо дождаться передачи обращения через Интерпол, которое мать пропавшей ранее подала в России.

В SHOT не уточнили, были ли у Людмилы конфликты или другие причины для исчезновения. Сербские правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев.

Посольство России в Сербии также не высказывалось по поводу инцидента. Ситуация остаётся на контроле дипломатов.

В 2025 году в Белграде уже был случай исчезновения иностранной туристки, которую нашли через неделю. Кроме того, в июне 2026 года МИД России рекомендовал гражданам соблюдать осторожность при посещении ночных заведений за рубежом.

Раскрыты подробности о турецком отеле, где пропала россиянка.

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