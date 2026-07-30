Россиянка пропала в Белграде после сообщения о ночном клубе

В Белграде разыскивают 27-летнюю гражданку России Людмилу, которая перестала выходить на связь после того, как сообщила подруге о планах посетить ночной клуб, сообщает Telegram-канал SHOT. Вечером 25 июля девушка назвала место в муниципалитете Палилула, а около 23:00 по московскому времени в последний раз отправила сообщение близким. С тех пор связь с ней прервана.