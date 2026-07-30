Россиянка пропала в Белграде после сообщения о ночном клубе

В Белграде разыскивают 27-летнюю гражданку России Людмилу, которая перестала выходить на связь после того, как сообщила подруге о планах посетить ночной клуб, сообщает Telegram-канал SHOT. Вечером 25 июля девушка назвала место в муниципалитете Палилула, а около 23:00 по московскому времени в последний раз отправила сообщение близким. С тех пор связь с ней прервана.
Подруга пропавшей Дарья рассказала, что не знает, успела ли Людмила добраться до заведения. В тот же вечер девушка перестала отвечать на звонки.
Поиски продолжаются около пяти дней. Для подачи заявления в сербскую полицию необходимо дождаться передачи обращения через Интерпол, которое мать пропавшей ранее подала в России.
В SHOT не уточнили, были ли у Людмилы конфликты или другие причины для исчезновения. Сербские правоохранительные органы пока не давали официальных комментариев.
Посольство России в Сербии также не высказывалось по поводу инцидента. Ситуация остаётся на контроле дипломатов.
В 2025 году в Белграде уже был случай исчезновения иностранной туристки, которую нашли через неделю. Кроме того, в июне 2026 года МИД России рекомендовал гражданам соблюдать осторожность при посещении ночных заведений за рубежом.
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