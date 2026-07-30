Два человека утонули за сутки в Зиминском районе

По обоим фактам проводятся проверки. Полицейские и спасатели в очередной раз напоминают: алкоголь и вода — смертельное сочетание. Не стоит заходить в водоем в незнакомом месте, без спасательного жилета и тем более после выпивки. Детей нельзя оставлять у воды без присмотра ни на минуту.