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Два человека утонули за сутки в Зиминском районе

В обоих случаях люди купались пьяными.

Источник: ГУ МВД по Иркутской области

Сразу две трагедии на воде произошли 29 июля 2026 года в районе деревни Норы Зиминского района. В обоих случаях люди купались пьяными. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

— Днем 49-летний мужчина после спиртного полез в искусственный водоем и утонул. О случившемся в полицию сообщил его отец. Второй инцидент произошел на реке Ока. 37-летняя женщина ушла купаться и пропала из виду. По предварительным данным, она тоже была нетрезвой, — рассказали в пресс-службе ведомств.

По обоим фактам проводятся проверки. Полицейские и спасатели в очередной раз напоминают: алкоголь и вода — смертельное сочетание. Не стоит заходить в водоем в незнакомом месте, без спасательного жилета и тем более после выпивки. Детей нельзя оставлять у воды без присмотра ни на минуту.