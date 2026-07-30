19-летний водитель «Лады» и его пассажирка погибли в ДТП в Кузбассе

Накануне в Саратове 86-летний пенсионер на ВАЗ-2104 врезался в опору освещения — его 77-летняя пассажирка погибла на месте, сам водитель госпитализирован. А на Кубани в Лабинском районе 26-летний водитель без прав опрокинулся на «Ладе Калина» — в аварии пострадала 6-летняя девочка, которую перевозили без детского кресла.