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19-летний водитель «Лады» и его пассажирка погибли в ДТП в Кузбассе

В Кузбассе два человека погибли в ДТП с участием автомобиля «Лада Приора», сообщили в полиции региона.

В Кузбассе два человека погибли в ДТП с участием автомобиля «Лада Приора», сообщили в полиции региона. Авария произошла 30 июля около 04:15 по местному времени (00:15 мск) на 184-м километре трассы Кемерово — Новокузнецк в Прокопьевском муниципальном округе.

По предварительным данным, 19-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После удара машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и его пассажирка, возраст которой уточняется, скончались до прибытия скорой помощи.

На месте работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне в Саратове 86-летний пенсионер на ВАЗ-2104 врезался в опору освещения — его 77-летняя пассажирка погибла на месте, сам водитель госпитализирован. А на Кубани в Лабинском районе 26-летний водитель без прав опрокинулся на «Ладе Калина» — в аварии пострадала 6-летняя девочка, которую перевозили без детского кресла.