В Якутии нашли тела двух мужчин, утонувших при опрокидывании лодки

Ранее на Чукотке нашли живыми четверых человек, пропавших на моторной лодке. Судно обнаружили 28 июля в 19:50 по местному времени у Американской косы, в 85 км от Анадыря. У лодки сломался основной двигатель. Люди разбили лагерь на берегу и ждали помощи, поскольку у них не было спутникового телефона и других средств связи. Вертолёт Ми-8 доставил в аэропорт Анадыря двух женщин и мужчину. Медицинская помощь им не понадобилась. Владелец судна остался на месте, чтобы отремонтировать двигатель. После улучшения погоды он планировал самостоятельно вернуться в Анадырь.