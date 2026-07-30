Турецкие буксиры сняли с мели сухогруз в Дарданеллах

Инцидент произошёл во время прохода через пролив: 190-метровый корабль остановился из-за технической неисправности. После сигнала от экипажа к месту происшествия прибыли два спасательных буксира Главного управления береговой охраны Турции — Rescue-16 и Rescue-19. Перед началом работ специалисты проверили состояние судна с привлечением водолазов. На время операции власти ограничили движение через пролив Чанаккале в обоих направлениях.