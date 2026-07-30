Во Владивостоке лжецелительница похитила у пенсионерки миллион рублей

«Во время проведения так называемого “обряда” женщина положила носок с деньгами на скамейку и по указанию незнакомки отвернулась. После завершения ритуала мошенница вернула ей носок и посоветовала положить его под матрац в изголовье кровати, заверив, что обряд начнет действовать не сразу, а через некоторое время», — рассказали в полиции Приморья.