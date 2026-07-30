Во Владивостоке лжецелительница похитила у пенсионерки миллион рублей

Пенсионерка из Владивостока стала жертвой мошенницы, отдав ей крупную сумму денег.
85-летняя горожанка познакомилась с прохожей на улице Черемуховой. Та заявила, что может излечить от всех болезней, достаточно лишь провести обряд. Для этого нужно принести все имеющиеся деньги и фотографию. Встречу назначили возле дома пожилой женщины.
Пенсионерка спрятала все свои сбережения — 1 025 000 рублей — в носок и пришла на детскую площадку, где ее уже ждала лжецелительница.
«Во время проведения так называемого “обряда” женщина положила носок с деньгами на скамейку и по указанию незнакомки отвернулась. После завершения ритуала мошенница вернула ей носок и посоветовала положить его под матрац в изголовье кровати, заверив, что обряд начнет действовать не сразу, а через некоторое время», — рассказали в полиции Приморья.
Пожилая женщина вернулась домой и обнаружила, что носок подменили, а вместо настоящих денег подложили фальшивки. Она обратилась к правоохранителям. Те задержали мошенницу. Ей оказалась 51-летняя ранее судимая за совершение имущественных преступлений хабаровчанка. Для того, чтобы злоумышленницу не смогли распознать потерпевшие, она использовала парик.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.