В Туве трое детей повредили мемориал в селе Тоора-Хем

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были найдены трое подозреваемых. Ими оказались местные школьники: двое в возрасте 11 лет, а одному исполнилось 12 лет. Как выяснилось, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состоят. В присутствии родителей и опекунов подростки признались в содеянном. Они рассказали, что повредили элементы освещения из необдуманного желания, не осознавая серьезности своих действий и тех последствий, к которым они могут привести.