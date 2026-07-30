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Пожар произошел на складе Wildberries в Удмуртии после атаки дрона ВСУ

Пожар произошел на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле из-за атаки украинского дрона. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Пожар произошел на логистическом объекте Wildberries в Сарапуле из-за атаки украинского дрона. Об этом в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет, — написали в Telegram-канале организации.

Из-за объявленной воздушной тревоги на объекте была оперативно проведена эвакуация. По этой причине прием поставок и отгрузка заказов на данный момент осуществляются на других объектах.

В этот же день беспилотники атаковали склад Wildberries в Пензенской области. В результате пострадал один человек, около 200 сотрудников были эвакуированы.

22 июля основательница компании Татьяна Ким заявляла, что атаки на сотрудников Wildberries являются актами международного терроризма. По ее словам, организация делает все для безопасности работников.

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