Жителей Воронежа и девяти муниципалитетов области взбудоражили сирены

В 21:09 сирены завыли в Воронеже, в 22:47 — в Острогожском районе, в 0:11 — в Нововоронеже и Россошанском районе, в 0:16 — в Богучарском, Калачеевском и Ольховатском районах, в 0:58 — в Бутурлиновском районе, в 1:37 — в Борисоглебске. А уже в 5:53 во всех десяти муниципалитетах отменили угрозу непосредственного удара БпЛА.