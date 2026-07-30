Жителей Воронежа и девяти муниципалитетов области взбудоражили сирены

В 21:09 сирены завыли в Воронеже, в 22:47 — в Острогожском районе, в 0:11 — в Нововоронеже и Россошанском районе, в 0:16 — в Богучарском, Калачеевском и Ольховатском районах, в 0:58 — в Бутурлиновском районе, в 1:37 — в Борисоглебске. А уже в 5:53 во всех десяти муниципалитетах отменили угрозу непосредственного удара БпЛА.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действовала свыше 12 часов — с 18:49 29 июля до 7:06 30 июля. За это время над нашим регионом сбили 40 дронов. www.kp.ru/online/news/7097107/
Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше