Два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» в Нижегородской области

Инцидент случился 29 июля в 18:15 на автодороге Кстово — Дальнее Константиново. По предварительной информации, виновником аварии стал 50‑летний водитель «ГАЗели»: он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault.