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Два человека пострадали в ДТП с «ГАЗелью» в Нижегородской области

По предварительной информации, виновником аварии стал 50‑летний водитель «ГАЗели»: он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault.

В Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и легкового автомобиля. Данные об аварии предоставила пресс‑служба УГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент случился 29 июля в 18:15 на автодороге Кстово — Дальнее Константиново. По предварительной информации, виновником аварии стал 50‑летний водитель «ГАЗели»: он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП травмы получили пассажиры иномарки — 19‑летний юноша и 20‑летняя девушка. Пострадавших оперативно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Ранее дорожный рабочий погиб в ДТП на Борском мосту.