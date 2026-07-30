В Польше прогремел взрыв: обнаружена воронка и обломки объекта

Польская полиция информирует о мощном взрыве и найденной воронке в Люблинском воеводстве.
«Сегодня утром мы получили сообщение о том, что в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот. На место дежурный направил полицейские патрули», — сообщается в официальном заявлении.
На расстоянии около двух километров от ближайших построек полицейские обнаружили на поле «воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта».
Соответствующие службы были уведомлены о происшествии, и на место направлены полицейские из контртеррористического подразделения.