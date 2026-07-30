Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше прогремел взрыв: обнаружена воронка и обломки объекта

В Люблинском воеводстве Польши произошел мощный взрыв, который услышали жители Билгорайского повята.

Источник: AP 2024

Польская полиция информирует о мощном взрыве и найденной воронке в Люблинском воеводстве.

«Сегодня утром мы получили сообщение о том, что в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот. На место дежурный направил полицейские патрули», — сообщается в официальном заявлении.

На расстоянии около двух километров от ближайших построек полицейские обнаружили на поле «воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта».

Соответствующие службы были уведомлены о происшествии, и на место направлены полицейские из контртеррористического подразделения.