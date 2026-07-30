Шквалистый ветер с дождем повалили деревья в Дзержинске

Вчера, 29 июля, в Дзержинск пришел сильный дождь и шквалистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщает глава города Михаил Клинков.
Жители Дзержинска сообщили о поваленных деревьях и поврежденных конструкциях — в ЕДДС поступило 114 заявок. Коммунальные службы приступили к работе на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной, улицам Матросова, Революции, Чапаева и Октябрьской.
Специалисты оперативно распиливают и вывозят деревья, освобождая проезжие части и тротуары. А также устраняют неполадки на линиях электропередачи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что свыше 40 мм осадков может выпасть в Нижнем Новгороде в конце недели.