Шквалистый ветер с дождем повалили деревья в Дзержинске

Жители Дзержинска сообщили о поваленных деревьях и поврежденных конструкциях — в ЕДДС поступило 114 заявок. Коммунальные службы приступили к работе на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной, улицам Матросова, Революции, Чапаева и Октябрьской.