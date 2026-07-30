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Шквалистый ветер с дождем повалили деревья в Дзержинске

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Вчера, 29 июля, в Дзержинск пришел сильный дождь и шквалистый ветер до 20 м/с. Об этом сообщает глава города Михаил Клинков.

Жители Дзержинска сообщили о поваленных деревьях и поврежденных конструкциях — в ЕДДС поступило 114 заявок. Коммунальные службы приступили к работе на Парковой аллее, площади Дзержинского, Заревской объездной, улицам Матросова, Революции, Чапаева и Октябрьской.

Специалисты оперативно распиливают и вывозят деревья, освобождая проезжие части и тротуары. А также устраняют неполадки на линиях электропередачи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что свыше 40 мм осадков может выпасть в Нижнем Новгороде в конце недели.