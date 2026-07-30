Возгорание произошло на складе Wildberries в Сарапуле после атаки ВСУ

На логистическом объекте объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) в Сарапуле произошло возгорание из-за атаки БПЛА. В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные расчеты пожарных. Об этом сообщили в РВБ.
Как сообщается, благодаря вовремя объявленной воздушной тревоге сотрудники объекта были эвакуированы заблаговременно. Согласно предварительным данным пресс-службы компании, обошлось без пострадавших.
В РВБ заверили, что инцидент не отразится на клиентах. Логистические цепочки оперативно перестроены. Все текущие отгрузки заказов и прием новых поставок перенаправлены на альтернативные объекты компании.
Накануне киевский режим совершил атаку на склад Wildberries под Пензой. По предварительным данным, пострадал один человек. Там также перенаправили логистику после этой атаки.