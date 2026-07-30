Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака ВСУ привела к пожару на складе Wildberries в Сарапуле

Wildberries сообщил о возгорании на своем логистическом объекте в Сарапуле Республики Удмуртия, причиной которого стала атака ВСУ.

На логистическом объекте компании Wildberries в Сарапуле произошло возгорание, причиной которого стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщила компания, на месте происшествия работают пожарные расчеты.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — отмечается в заявлении Wildberries.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше