Атака ВСУ привела к пожару на складе Wildberries в Сарапуле

На логистическом объекте компании Wildberries в Сарапуле произошло возгорание, причиной которого стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщила компания, на месте происшествия работают пожарные расчеты.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет», — отмечается в заявлении Wildberries.
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