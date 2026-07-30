В Уяре супруги получили сроки за нападение на участкового

Вечером того же дня, уже будучи в состоянии опьянения, супруги вместе с тем же знакомым поджидали полицейского в подъезде. Когда он подошел к дому и зашел в подъезд, на лестничной площадке они набросились на него. Женщина сразу начала высказывать претензии, обвиняя участкового в том, что это он вызвал полицию днем, хотя на самом деле он этого не делал. Словесная агрессия быстро переросла в физическую: нападавшие нанесли сотруднику несколько ударов и попытались вытолкнуть его на улицу.